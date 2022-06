In provincia di Frosinone non è un problema nuovo quello dei cinghiali che si aggirano lungo le strade e vicino alle abitazioni. E il capoluogo non fa eccezione. Una famiglia di ungulati, due esemplari adulti con cuccioli al seguito, è stata avvistata ieri in via Oreste Sindici, una via molto popolosa nella zona di Frosinone alta. Si tratta soltanto dell'ultima di diverse segnalazioni, e gli avvistamenti di cinghiali nelle zone abitate delle città destano preoccupazione per la sicurezza di automobilisti e pedoni.