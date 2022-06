A Frosinone un caldo da bollino rosso. Secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, oggi nel capoluogo sarà allerta di secondo livello (colore arancione), ma domani sarà bollino rosso. In entrambe le giornate è prevista una massima di 35 gradi con una temperatura percepita sempre di 35 gradi. Secondo le previsioni, il grande caldo resterà almeno fino a lunedì, poi da martedì e mercoledì è prevista una sostanziale riduzione delle temperature con un ritorno su valori in linea con le medie del periodo. Le medie delle massime, per Frosinone, sono schizzate ben oltre il dato storico che si colloca sui 27 gradi.

Maggio, dal canto suo, secondo i dati dell'ufficio meteo del Comune di Frosinone, ha già registrato una massima di oltre due gradi sopra i valori del periodo. Eppure la prima decade di maggio era stata sotto media, poi i valori della seconda e terza parte del mese hanno fatto schizzare verso l'alto la colonnina di mercurio.

«Domenica bollino rosso per Rieti e Frosinone - afferma l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato - È operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l'obiettivo di garantire l'assistenza nelle giornate con le temperature più elevate. Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani, evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua».

Nello specifico oggi saranno due le città con il bollino rosso, il massimo livello di emergenza, secondo il ministero della Salute. Il bollino rosso indica condizioni a rischio per tutta la popolazione: Campobasso e Roma, con quest'ultima che vedrà una temperatura massima percepita di 34 gradi. Nella giornata di domani è previsto il bollino rosso per Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. Nel resto del Lazio bollino giallo per Civitavecchia, arancione per Latina e giallo per Viterbo. Ma la preoccupazione non è solo per il caldo anomalo di questo periodo, anche se maggio, per la verità, è un mese abbastanza altalenante.

Non piove e questo non da oggi. Se si considera anche il 2021, a Frosinone alta, sempre secondo i dati dell'ufficio meteo comunale, i numeri della pioggia registrano un segno negativo rispetto alle medie in tuti i mesi da luglio ad oggi con la sola eccezione di novembre e dicembre. Nel 2021 sono piovuti 1.151 millimetri di acqua, quasi 54 in meno rispetto all'attesa. Quest'anno, invece, colpiscono soprattutto i valori della prima parte dell'anno: -86,5 a gennaio, -75,8 a febbraio, -98,4 a marzo, 24,2 ad aprile che con 49,6 finora è il mese più bagnato dell'anno e -70,6 a maggio dove sono caduti appena 6,8 millimetr