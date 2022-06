Dopo il giorno di festa, contagi al minimo in provincia di Frosinone. Ieri ne sono stati segnalati 10 su appena 286 tamponi. I negativizzati sono 132, mentre non ci sono decessi. Con i 10 positivi, registrati ad Alvito, Anagni, Ferentino, Fiuggi, Giuliano di Roma, Paliano, Posta Fibreno, Sora, Supino e Trevi nel Lazio, la settimana viaggia a una media di 97,20 con 486 casi totali.

Negli ultimi sette giorni sono 746 a 106,57 di media. Ciò comporta una diminuzione dell'incidenza settimanale per 100.000 abitanti scesa fino a 165,39. Venerdì scorso era a 213 Con così pochi tamponi e casi crolla pure il tasso di positività, al 3,49% con la media settimanale all'8,98%. I ricoverati restano sostanzialmente stabili e passano da 26 a 25 su dati che ormai si ripetono da sette giorni a questa parte. Mentre il numero dei tamponi è a 4.552 ed è destinato a scendere ulteriormente rispetto ai valori delle ultime settimane.