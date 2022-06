Tantissimi gli appuntamenti in cartellone a Priverno per la prossima estate. "Ritrovarsi... su e giù da un palco" è il titolo che lega le iniziative previste, dove i protagonisti sono le eccellenze del territorio, con l'obiettivo dichiarato di riportare nel paese fermento e calore. L'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni culturali e le organizzazioni locali, presenta un calendario di ricco e ancora in progress, perché potrà essere arricchito di nuove proposte. Gli eventi sono ideati anche per valorizzare il fascino architettonico dei luoghi e per mostrare lo straordinario patrimonio culturale cittadino. Ma vediamo che cosa ci attende: ci saranno il Festival della Poesia e il Priverno Jazz Festival, il Palio del Tributo, gli spettacoli musicali e teatrali, tra i quali segnaliamo il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato e lo spettacolo teatrale di solidarietà per l'Ucraina.

Torneranno anche le grandi feste, dalla più cool dell'estate, l'elettrizzante Notte Bianca, alle feste del mondo antico, cioè la Festa Grande a Mezzagosto e la Festa Medievale di Fossanova, tra le più attese in ambito regionale. Non mancheranno gli spettacoli per i bambini, tra cui PuntiniFest e Svicolando 2022, capaci di inebriare il centro storico di suoni, sapori e suggestioni di ieri e di oggi. Poi ci saranno le manifestazioni enogastronomiche, come i Vini d'Abbazia e "Dalla terra alla mensa, la rinascita culturale sociale ed economica del Lazio". Durante tutto il periodo estivo i musei archeologici saranno aperti anche di sera. Come abbiamo anticipato il calendario è in continuo aggiornamento, pertanto si consiglia di consultarlo periodicamente sul sito www.comune.priverno.latina.it oppure anche sulle pagine facebook Il borgo Parlante, Priverno informa e Comune di Priverno.