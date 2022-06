Siamo sicuri di essere dei bravi guidatori anche quando ci si presenta una situazione d'emergenza? Molto spesso no. Ed è per questo che l'Automobile Club Frosinone, insieme alla Asd Scuola Guida Sicura, ha lanciato il progetto SafetyDriveSchool, il primo esperimento territoriale di corsi di Guida Sicura con metodo ACI SARA, grazie alla partnership con il Centro di Vallelunga. Accanto ad ACI e ASD ci sono partner che sul territorio rappresentano delle vere e proprie eccellenze, dalla Banca Popolare del Frusinate a Turriziani Petroli, passando per il partner tecnico EcoLiri-AutoEuropa che fornisce i mezzi e ISAM che mette a disposizione il proprio circuito di Anagni. Il primo corso si è tenuto martedì scorso ed ha visto quindici persone, tra adulti e giovani, cimentarsi nella lezione in aula e nelle prove pratiche su pista sotto la supervisione degli istruttori locali e nazionali.

A fare gli onori di casa nel momento del brindisi inaugurale, il presidente Maurizio Federico assieme alla direttrice Celestina Arduini, al consigliere Vincenzo Bucciarelli e al coordinatore del progetto Tonino Di Cosimo. Ospiti della mattinata il responsabile Attività itineranti e Formazione del Centro ACI SARA di Vallelunga, Renato Leporelli, con i suoi due istruttori professionisti Matteo ed Andrea e anche diverse istituzioni. Su tutte la Regione Lazio con la consigliere Sara Battisti, grazie allaquale il progetto gode anche del sostegno regionale, il sindaco di Anagni Daniele Natalia, il consigliere provinciale Riccardo Ambrosetti, il comandante della Polizia Stradale di Frosinone Stefano Macarra, che non hanno voluto far mancare il loro supporto a un'attività dal così alto valore sociale alla quale tutti hanno confermato la volontà di partecipare fin da subito.

Maurizio Federico, presidente di ACI Frosinone, ha commentato così: «Ringrazio tutti coloro che per questi due lunghi anni hanno lavorato al progetto perché neanche la pandemia ha frenato la nascita di questa importante scuola di guida sicura. Un primo esperimento di collaborazione diretta con i Centri di Guida Sicura ACI SARA per il quale ringrazio di cuore il presidente Alessi e il direttore Scala che hanno creduto nel progetto». Gli ha fatto eco Celestina Arduini, direttore dell'ente: «Abbiamo lavorato duramente ma oggi, finalmente, ne vediamo i frutti. Spero che questa iniziativa ci veda al centro di una sinergia istituzionale con l'unica finalità di salvare vite sulla strada». Entusiasmo, infine, da Tonino Di Cosimo, istruttore e coordinatore del progetto: «Non posso che dirmi emozionato per il sogno che si realizza ma anche grato ad Aci per aver creduto in noi, a Vallelunga per la fiducia, ai miei collaboratori della ASD Guida Sicura e agli sponsor senza i quali non saremmo qui».