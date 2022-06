Un uomo di 60 anni è deceduto, ieri mattina, in un incidente stradale che si è verificato all'interno della galleria Monte Porciano, ai confini tra Acuto e Fiuggi. Era alla guida di una Citroën Saxo, una delle quattro automobili rimaste coinvolte. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, il sessantenne è deceduto pochi minuti dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi. Ferite quattro persone, non in maniera grave: sono i conducenti delle altre tre macchine coinvolte e una donna.