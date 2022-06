Mentre ad Arce ci si preparava perla fiaccolata in ricordo di Serena Mollicone a ventuno anni dal ritrovamento del corpo senza vita della studentessa, nel liceo "Vincenzo Gioberti"di Sora, dove Serena studiava, alla presenza della famiglia Mollicone, della dirigente scolastica Clelia Giona e dei rappresentanti dell'associazione culturale "Iniziativa Donne", sono stati esposti la foto di Serena e un quadro di suo zio. "Il sorriso di Serena illumina l'auditorium a lei dedicato da un anno, per continuare ad essere un esempio, per le nuove generazioni e per il territorio stesso - ha spiegato la scuola in una nota - Inoltre rappresenta un'immagine di trasparenza, altruismo e determinazione.

La tragedia che ha colpito la nostra studentessa ci ha violentemente scossi e continua a farlo. Nonostante siano trascorsi già molti anni da quell'11 maggio del 2011 – data della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne – le vittime continuano a crescere, complice anche la pandemia. Con una popolazione scolastica prettamente femminile non possiamo restare inerti, diventa quasi una missione e un obbligo educativo".