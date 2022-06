Il 2 giugno e la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In occasione della festa della Repubblica il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori pone l'attenzione sul Pnrr. E dice a margine della manifestazione: «Il Pnrr è una scadenza importante che vede impegnate lo Stato e le autonomie in un rapporto di collaborazione. Sui territori svolgeremo un'azione di impulso e coordinamento perché queste risorse vengano impegnate in maniera proficua e produttiva». Il prefetto annuncia anche un «controllo di legalità sull'impiego di queste risorse». Tornando poi sulla manifestazione, per Liguori il 2 giugno è «il momento in cui le istituzioni e i cittadini rinnovano il loro impegno a dare il loro contributo a rendere la vita collettiva sempre più ordinata e proiettata verso lo sviluppo e la crescita».

In piazza della Libertà, con tutte le autorità schierate, e con il tricolore calato sulla facciata del palazzo dai vigili del fuoco, il prefetto ha deposto una corona al monumento dedicato a Nicola Ricciotti. C'è stata poi la lettura del tradizionale messaggio del Capo dello Stato. Al termine della cerimonia, il prefetto ha consegnato dieci onorificenze al Merito della Repubblica Italiana concesse dal presidente della Repubblica e sedici medaglie d'onore in favore dei cittadini della provincia di Frosinone, civili e militari, "deportati e internati nei lager nazisti".

Le medaglie d'Onore sono andate a Pasquale Alonzo (Cassino, Mario Campioni (Frosinone), Roberto Campoli (Alatri), Sisto Ciangola (Alatri), Giacomo Fratarcangeli (Alatri), Raimondo Lavalle (Coreno Ausonio), Benedetto Malandrucco (Alatri), Ambrogio Moriconi (Alatri), Vincenzo Moscetta (Serrone), Pasquale Nafra (Alatri), Arcangelo Notarmei (Alatri), Pompeo Perinelli (Acuto), Giuseppe Pica (Alatri), Nazzareno Romiti (Anagni), Alfredo Spaziani (Sgurgola), Giuseppe Vompi (Frosinone). Gli insigniti all'ordine del merito della Repubblica italiana sono: l'imprenditore orafo Tonino Boccadamo (grande ufficiale), il funzionario della prefettura Maria Rosaria Mauro (ufficiale), il presidente di Unindustria Frosinone Miriam Diurni (cavaliere), il vice prefetto Stefania Galella (cavaliere), il direttore dell'Accademia di Belle Arti Loredana Rea (cavaliere), l'assistente capo della polizia Alessia Moriconi (cavaliere), il presidente dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo Amedeo Evangelista (cavaliere), il tenente della guardia di finanza Daniele Lepore (cavaliere), il socio dell'Associazione Arms Aeronautica Dario Vendittelli (cavaliere) e il primo luogotenete dell'Esercito Marco Di Ruzza (cavaliere).