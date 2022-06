Un degrado ormai noto per il nostro Comune. Questo in sintesi il parere dei tre consiglieri di Castelforte Futura, Giancarlo Cardillo, Giuseppe Rosato e Vincenzo Gagliardi, che sono intervenuti ribadendo le tante segnalazioni fatte, che hanno fatto seguito a quelle dei numerosi cittadini.

«Invitiamo l'Amministrazione comunale di Castelforte - scrivono i tre esponenti consiliari - ad eseguire lavori urgenti di manutenzione presso il cimitero comunale.

Registriamo il degrado comatoso in cui versa la zona termale, nonostante la stagione estiva sia in pieno svolgimento. L'economia termale è veramente messa in difficoltà da questa evidente inefficienza dell'Amministrazione e siamo basiti anche dal silenzio delle strutture termali che devono convivere con questo stato di cose e che hanno un loro rappresentante all'interno della compagine governativa. Per non parlare di molti tratti al buio di via delle Terme, così come in tante altre zone interne. Dopo l'ardore iniziale tutto si è fermato. Noi - hanno continuato i tre consiglieri civici - castelfortesi siamo ben consapevoli delle difficoltà esistenti, al contrario degli attuali componenti di governo, i quali quando rivestivano il ruolo di minoranza consiliare, speculavano su questi argomenti in maniera strumentale e più delle volte, senza fondamento. Noi invece, auspichiamo che, con il supporto degli enti sovracomunali, si riesca a garantire il necessario decoro del nostro territorio. Anche su questo aspetto va evidenziata la loro inadeguatezza. Infatti registriamo un ritardo circa l'esecuzione di tali interventi da eseguire sul nostro territorio da parte di enti sovracomunali, al contrario degli anni precedenti durante i quali, grazie anche agli stretti rapporti politici e amministrativi esistenti a diversi livelli, si riusciva ad ottenere quanto più possibile e in tempi più rapidi. Ci auguriamo - hanno concluso Giancarlo Cardillo, Giuseppe Rosato e Vincenzo Gagliardi - che l'Amministrazione del Comune di Castelforte, anziché perdere tempo in proclami e annunci che vengono puntualmente disattesi, possa attivarsi nel più breve tempo possibile in tale direzione».