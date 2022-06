Ancora un incidente sulla via Casilina, teatro costante di sinistri più o meno gravi, ancora feriti sulle strade. Due automobili sono rimaste coinvolte, nella tarda serata di ieri, intorno alle 20, in un incidente che si è verificato sulla Casilina nei pressi del bivio per Tufano. È di tre feriti il bilancio dello scontro, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri di Anagni, intervenuti insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi. I feriti non sono in pericolo di vita.

Per cause in corso di accertamento, una Jeep Renegade e un'Alfa Romeo Mito si sono scontrate proprio a ridosso del bivio che porta alla contrada periferica di Tufano. Una delle due automobili si è ribaltata. Le ambulanze del servizio Ares 118, sopraggiunte sul posto immediatamente, hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale, mentre la strada è stata chiusa per permettere di effettuare i rilievi del caso e rimuovere i veicoli coinvolti nell'incidente.

All'arrivo dei soccorsi, date le condizioni delle automobili, notevolmente danneggiate, si è temuto un bilancio più pesante. Per oltre un'ora la via Casilina, nel tratto interessato dall'incidente tra le due automobili molto danneggiate è rimasta interdetta al traffico veicolare, dirottato su una strada secondaria, ma non si sono registrati eccessivi disagi. Eseguiti tutti i rilievi dell'incidente, il transito del traffico è tornato alla normalità.