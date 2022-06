Si indaga a 360 gradi per chiarire se l'incendio divampato nella notte di giovedì, che ha distrutto tre auto in una zona centrale e tranquilla, quale viale Napoli a Frosinone, sia riconducibile a cause accidentali o se dietro si nasconda il dolo. D'aiuto potrebbero essere anche le telecamere di videosorveglianza della zona. In corso accertamenti della polizia.

Il rogo si è sprigionato intorno alle 2. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che in pochi istanti hanno completamente avvolto e distrutto i veicoli: si tratta di una Jaguar, una Compass e una Lancia Musa.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, da parte degli agenti della volante intervenuti, le fiamme sono partite da una delle auto in sosta per poi propagarsi a quelle parcheggiate lungo la strada. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alle cause del rogo e capire se si tratti di un guasto partito da una delle tre macchine o di un incendio doloso. Al vaglio degli inquirenti, come detto, anche le telecamere di videosorveglianza della zona.

L'allarme

Una notte tranquilla si è trasformata in un incubo per i proprietari delle tre macchine a fuoco e tanta la paura anche per i residenti. Intorno alle 2 è stato lanciato l'allarme. Le fiamme e l'odore di fumo hanno svegliato nel cuore della notte i proprietari e gli abitanti della zona. Quando si sono affacciati dalle finestre hanno visto le lingue di fuoco avvolgere in poco tempo i veicoli in sosta e parcheggiati lungo la strada. Immediatamente sono stati contattati i vigili del fuoco che hanno raggiunto il posto. I pompieri hanno spento le fiamme ed evitato che altri mezzi potessero essere raggiunti dal fuoco e danneggiati. Purtroppo le tre macchine precedentemente coinvolte hanno riportato danni irreparabili. Sul posto anche gli agenti della polizia per chiarire da dove si sia sprigionato il rogo, se si sia trattato di cause accidentali o dolose. Come detto, d'ausilio agli investigatori, anche le telecamere di videosorveglianza della zona.