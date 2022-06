«Andiamo sempre peggio. Chi riconosce questo ladro è pregato di contattarmi, grazie infinite. Mi rivolgo alle istituzioni tutte: prefettura, Carabinieri, Questura, Comune. Si può fare qualcosa in più per salvare queste persone dallo sciame di delinquenti e tossici».

È il post pubblicato ieri pomeriggio da Vincenzo Minotti del "Caffé Minotti" in via Marittima nella parte bassa del capoluogo. Post pubblicato con tanto di video in un cui si nota un uomo, con la mascherina abbassato sul mento, prendere un borsello e dileguarsi. In quel borsello rubato, di proprietà di un familiare del titolare del bar, c'erano soldi e documenti. Il furto è stato ripreso dalle telecamere ed è stata presentata regolare denuncia ai carabinieri. Stando a quanto ricostruito, il tizio entrato in azione, aveva prima chiesto a Minotti, mostrando la card del reddito di cittadinanza, di avere venti euro.

Ovviamente ricevendo la risposta negativa da parte del titolare del bar. Poi ha chiesto e pagato un amaro consumandolo al tavolo. Durante un momento di distrazione di Minotti, poco prima della chiusura intorno alle 2, il "cliente" ha raggiunto il bancone e ha rubato il borsello, dandosi così alla fuga.