Dieci casi in più rispetto al giorno prima, ma il trend dei contagi conferma la discesa. Diminuisce ancora l'incidenza per 100.000 abitanti, mentre crescono leggermente tasso di positività e ricoverati, da 24 a 26.

La giornata

Dei 125 nuovi positivi 11 sono di Alatri, il centro che registra il maggior incremento giornaliero, 10 di Ceccano, 8 di Ceprano, 7 di cassino, Ferentino e Paliano, 5 di Anagni, 4 di Frosinone, Arce, Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Piglio, Sora e Veroli, 3 di Fiuggi e Pignataro Interamna, 2 di Arnara, Cervaro, Patrica, Ripi, Roccasecca, Supino e Vallemaio, 1 di Amaseno, Aquino, Atina, Belmonte Castello, Boville Ernica, Campoli Appennino, Casalvieri, Colfelice, Fumone, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pescosolido, Pontecorvo, Posta Fibreno, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Trevi nel Lazio, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia.

L'andamento

Finora questa settimana presenta 476 contagiati a 119 di media. L'ultima si era chiusa a una media di 141 con 987 casi totali. Negli ultimi sette giorni prosegue la contrazione delle nuove diagnosi, scese a 852, ovvero a 121,71 di media quotidiana. A giovedì scorso i contagiati erano ancora 1.151 a 164,42 di media, da allora la diminuzione è stata del 25,97%. Rispetto a quattordici giorni prima (1.832 e 261,71 di media) il calo è del 53,49%. Tra il 6 e il 12 maggio, 2.410 e 344,28 la discesa è del 64,64%. Nel confronto con il periodo a cavallo tra fine aprile e inizio maggio (2.981 a 425,85) la contrazione è del 71,41%. Giugno parte con 240 casi contro i 406 di maggio e i 1.759 di aprile a conferma di una contrazione ormai evidente. Di questi 240 Ceccano ne conta 17, Alatri e Cassino 16, Frosinone 13, Paliano 12, Sora 11 e Ferentino 10.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni cala anche sotto i 180 (è a 178,62). Negli ultimi trenta giorni è cresciuta solo cinque volte, mentre in un'altra circostanza il dato è rimasto invariato.Una discesa progressiva, a volte a strappi, altre più lenta, se solo si considera che il 1° maggio era a 698,95e il 1° aprile a 1.097,07. Il tasso di positività, al contrario, risente sempre di alcune oscillazioni. Rispetto al giorno precedente registra un incremento dal 9,51% al 9,96% portando la media settimanale al 10,36% su livelli simili a quelli della settimana uscente, archiviata al10,17% dopo il 12,63% di quella prima ancora.

I ricoverati e i guariti

Salgono da 24 a 26 i ricoverati per Covid in Ciociaria in un contesto di crescita rispetto al minimo dell'anno, registrato con 19 il 25 maggio. Tuttavia, si tratta ancora di numeri decisamente inferiori rispetto a quelli osservati nell'ulti mo periodo. Solo il 16 maggio, infatti, si contavano ancora 60 ricoverati. I guariti sono altri 276, per il trentaquattresimo giorno consecutio più dei nuovi contagiati. I negativizzati di questa settimana sono 1.002, in tutta quella precedente erano stati 2.161 e in quella prima ancora 2.919.

I tamponi

I test eseguiti per scoprire una possibilità positività ieri erano 1.255, in lieve crescita rispetto ai 1.209 delle 24 ore precedenti, ma anche circa 450 in meno nel confronto con l'ultimo giovedì di maggio. Da lunedì, si contano 4.266 tamponi contro i 9.532 dell'ultima settimana e i 12.056 di quella conclusa il 22 maggio. Alla prima settimana di maggio erano stati 15.395 a riprova che, di pari passo con il calo dei contagi, scendono anche i tamponi eseguiti.

I decessi

Per il quarto giorno di fila non si hanno vittime per Covid. L'ultima si è avuta lunedì. Nella settimana precedente si era avuto anche lì un caso di lunedì, l'unico del periodo. In dodici giorni i morti per Covid sono due contro i 7 della settimana 16-22 maggio, i 4 di quella precedente e gli 11 della prima dello scorso mese. Prima ancora se ne erano avuti 17 il massimo da un anno a questa parte.