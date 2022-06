Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte in viale Napoli a Frosinone. Indagini in corso delle forze dell'ordine per chiarire l'origine dell'incendio, se si sia trattato di cause accidentali o dolose. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno completamente avvolto e distrutto i tre veicoli in sosta.