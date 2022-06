In barba anche alle telecamere, c'è ancora chi entra in azione per derubare cittadini che raggiungono il cimitero per far visita ai propri cari defunti. Addirittura durante i funerali. L'ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto l'altro ieri: finestrino di un'auto completamente frantumato e borsello con documenti e soldi rubato. La macchina era parcheggiata nel piazzale vicino a una delle telecamere di videosorveglianza. Per questo motivo non si esclude che l'autore del gesto possa essere presto individuato. Quanto accaduto è stato segnalato ai carabinieri. Ma quello di martedì pomeriggio è solo l'ultimo raid nel cimitero di Veroli. Segnalazioni e denunce di furti simili e danni ai veicoli sono arrivate anche nei giorni scorsi, sempre ai danni di chi va a far visita ai defunti.

Episodi che si registrano nonostante l'attivazione, mesi fa, di quattro telecamere di sorveglianza installate proprio per scoraggiare i vandali e ladri. Lo scorso anno sono stati numerosi i colpi ai danni delle auto dei visitatori da dove sono state rubate borse con soldi, documenti, oggetti personali e in un caso anche oggetti d'oro. Nell'ottobre scorso il Comune ha fatto installare quattro telecamere,ma a quanto pare non bastano neanche queste a scoraggiare i furti. Tra l'altro, molti visitatori hanno paura a raggiungere da soli il cimitero nel timore di ritrovarsi faccia a faccia con malintenzionati che non si fermano davanti a nulla. Una signora sarebbe stata strattonata e derubata della borsa. Della problematica se ne è discusso anche nell'ultimo consiglio comunale, lunedì scorso, sollevata dalla consigliera di opposizione Laura D'Onorio, la quale ha ribadito la necessità di incrementare l'impianto di videosorveglianza anche in altri punti della vasta area cimiteriale.