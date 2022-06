C'era chi non pagava la Tari, ma anche chi non era neanche iscritto al ruolo per la contribuzione della tassa. È quello che sta emergendo in questo periodo di transizione del sistema di raccolta dei rifiuti. Proprio per questo è stata avviata un'azione di recupero nei confronti degli evasori. Un'azione mirata su cui si è fatto il punto durante una riunione del tavolo tecnico presieduto dal sindaco Rotondo e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicesindaco Nadia Belli, del presidente della Multiservizi Gino Trotto, del consigliere dell'Asm Roberto Di Schiavi oltre che della polizia municipale.

«La copertura del quartiere Civita è quasi ultimata - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - Ora passiamo alle periferie. Subito nuove isole al ponte nuovo e a Ravano e poi le prime installazioni al rione Pastine. Il piano di copertura totale del territorio procede spedito. I primi risultati sono soddisfacenti. Ogni rivoluzione di cultura e di abitudini richiede tempo, incontra qualche resistenza. Ma la differenziata sarà la quotidianità di tutti noi e sarà una grande conquista di civiltà. Peraltro col passaggio alla differenziata stanno emergendo le situazioni di irregolarità. Stiamo normalizzando la posizione dei contribuenti evasori e dei tanti che addirittura nemmeno risultavano iscritti al ruolo della Tari».

E proprio l'alto tasso di evasione è quello che sottolinea il vicesindaco Nadia Belli: «Abbiamo avuto contezza di quanto sia diffusa l'evasione della Tari. Recuperare questi tributi è importante perché se tutti paghiamo il dovuto, tutti pagheremo di meno. Tutti, pur se con tempi diversi, ci adegueremo alla differenziata. Vorrei che i concittadini vivessero la novità come un successo individuale e collettivo. Separare i rifiuti per recuperare materiali e destinarli al riuso significa abbattere i quantitativi in discarica, preservare l'ambiente e migliorare il decoro».

Intanto il servizio, già attivo nel rione Civita, si prepara a essere esteso anche al Pastine e nelle zone di campagna. «Tra poco estenderemo il servizio alle periferie - ha aggiunto il presidente della municipalizzata Gino Trotto - Sarà un nuovo banco di prova. Per servire al meglio le campagne abbiamo adottato le isole di prossimità collocate nei punti strategici. Saremo presenti per informare i cittadini e guidarli nei primi conferimenti.

Siamo al fianco dei pontecorvesi che hanno aderito alla differenziata. Ma continueremo a essere inflessibili, grazie all'ausilio dei vigili urbani, contro i cittadini che abbandonano i rifiuti per strada. Ricordo che le isole ecologiche sono dotate di un sistema di videosorveglianza attivo h24».