Allarme rosso per l'ospedale "San Benedetto" di Alatri, dove si rischia la riduzione dei servizi di cardiologia e chirurgia nel periodo estivo. Il sindaco Maurizio Cianfrocca, a fronte di notizie in tal senso, che andrebbero a causare disagi agli utenti e a tutta la struttura, si è mosso immediatamente.

«Abbiamo letto - spiega Cianfrocca - una nota diramata dalla Asl alla centrale operativa del 118 che invita a non trasportare pazienti con patologie riferibili a sintomatologie cardiovascolari e/o chirurgie presso il pronto soccorso di Alatri ma presso al tripoli ospedalieri, durante il periodo estivo. Abbiamo immediatamente attivato i contatti con la Asl per chiedere rassicurazioni in merito nonché ricevere tutti gli eventuali aggiornamenti sulla situazione».

Oltre a prendere contatti con l'azienda sanitaria, Cianfrocca sta intraprendendo anche altre strade. «Siamo in contatto - aggiunge il sindaco di Alatri - con consiglieri regionali e rappresentanti istituzionali, presso le sedi opportune, oltre che con i rappresentanti degli operatori sanitari del nosocomio alatrense». Infine, Cianfrocca rileva: «Il pronto soccorso di Alatri rappresenta un presidio sanitario di importanza primaria a tutela del territorio e della salute di tutti i cittadini. È necessario l'interessamento delle istituzioni».