Stava percorrendo la statale 155 per Fiuggi nel territorio di Alatri quando la sua auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Gravissimo un quarantaseienne. È successo nella tarda serata di ieri. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico veicolare per consentire le operazioni degli operatori intervenuti.