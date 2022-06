Prima una serie di telefonate e messaggi dal tono inequivocabile, poi il fuoco all'auto e alla siepe sotto casa dell'ex moglie. Non accettava la fine della relazione con la donna e così ha messo in atto una serie di comportamenti che ora sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. Con l'accusa di stalking, danneggiamento e incendio è stato disposto il divieto di avvicinamento per il marito separato di una donna di Ceccano. L'uomo è stato sottoposto anche a una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di liquidi infiammabili, eventualmente usati nell'incendio, e degli apparecchi telefonici. F.P.C., 63 anni, di Veroli, dunque non potrà né contattare né avvicinare la donna.

In occasione dell'interrogatorio di garanzia, davanti al gip del tribunale di Frosinone Ida Logoluso, l'indagato, difeso dagli avvocati Rosario e Mario Grieco, si è avvalso della facoltà di non rispondere, salvo contestare le accuse. Al sessantatreenne vengono contestati degli episodi tra gennaio e aprile 2022. Il reato di stalking gli viene addebitato per una serie di messaggi inviati da gennaio in poi alla moglie dalla quale si è separato. Una separazione che, evidentemente, l'uomo non ha mandato giù. In questi messaggi, secondo le accuse, scriveva, tra le altre cose, "avrò come ricordo anche il tuo Dna", "chi ti ha tradito verrà tradito", "a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio", "arriverà il momento in cui ognuno avrà quello che si merita".

In un altro messaggio allegava un estratto conto, contestando alla moglie una serie di spese. Inoltre lo stesso è accusato di aver ricoperto di olio l'autovettura della moglie, di aver danneggiato con graffi il portellone, la fiancata e il cofano del veicolo. Quindi avrebbe appiccato il fuoco al mezzo e a una siepe del giardino di casa. Il tutto costringendo la vittima ad alterare le sue abitudini di vita, modificando il tragitto da casa al lavoro o per svolgere le attività quotidiane. All'uomo viene poi contestato il reato di danneggiamento seguito da incendio per il fuoco appiccato al mezzo della donna parcheggiato sotto casa, a Ceccano, e alla siepe del giardino, bruciata dando alle fiamme materiale di plastica accatastandolo in prossimità della stessa siepe. Per i graffi al veicolo è stato ipotizzato anche il reato di danneggiamento.