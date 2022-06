È ormai consolidato l'andamento del Covid in provincia di Frosinone. Virano verso il basso tutti gli indicatori dai contagi giornalieri all'incidenza per 100.000 abitanti,dal tasso di positività ai ricoverati. Ieri sono stati comunicati 115 nuove diagnosi su 1.209 tamponi, 236 negativizzati e nessun deceduto.

La giornata

Nessun centro in doppia cifra per contagi in provincia di Frosinone. Ci sono Frosinone e Cassino con 9, Ceccano e Sora con 7, Monte San Giovanni Campano con 6, Alatri e Paliano con 5, Boville Ernica e Fiuggi con 4, Atina, Broccostella, Castro dei Volsci, Ferentino e Pontecorvo con 3, Belmonte Castello, Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Pofi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Vallecorsa e Veroli con 2, Amaseno, Anagni, Arnara, Casalvieri,Cervaro, Colfelice, Coreno Ausonio, Fontana Liri, Fontechiari,Gallinaro, Morolo, Pescosolido, Picinisco, Pico, Ripi, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia 1.

L'andamento

Da lunedì si contano 351 contagiati a 117 di media, un altro passo verso il basso. Negli ultimi sette giorni, per la prima volta da mesi, i casi scendono sotto i 900 (887 a 126,71 di media). Rispetto al periodo precedente (1.241 a 177,28di media) la diminuzione è del 28,52%. Nel confronto con le giornate 12-18 maggio, 2.004 casi a 286,28, la contrazione è del 55,73%. Dal 5 all'11 maggio 2.340 positivi (334,28 di media) la calata è del 62,09%. Infine, nel periodo a cavallo tra fine aprile e i primi di maggio,3.298 infettati (471,14 di media) la contrazione è del 73,10%. In un mese la discesa è particolarmente evidente.

Gli indicatori

Continua a scendere l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. Ora è a 185,95, secondo giorno consecutivo sotto i 200. Dal 1° maggio (698,95) a ieri l'incidenza è diminuita in 26 occasioni, una volta è rimasta stabile e in 5 è aumentata. Il tasso di positività scende in 24 ore dal 14,30% al 9,51% con la media di questo inizio settimana che si piazza al 10,49%. Siamo sui livelli della precedente settimana, archiviata al 10,17%.

I ricoverati e i guariti

Sono 24 i ricoverati al 1° giugno, uno in meno alla chiusura di maggio. Numeri comunque in ribasso se solo si considera che al 16 maggio i ricoverati erano 60. I guariti di ieri sono 236 e 726 da lunedì. La passata settimana erano 2.161, quella prima ancora 2.919. Rispetto alla passata settimana in ulteriore calo anche i tamponi.