«Sono particolarmente orgoglioso che la nostra città ospiti una struttura così importante per la comunità, non solo di Isola del Liri ma dell'intero territorio». Lo ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini partecipando domenica scorsa alla "Giornata nazionale del sollievo" promossa dalla Asl di Frosinone all'hospice "Le Farfalle". Il primo cittadino ha incontrato e ringraziato per l'impegno i medici, gli infermieri, i volontari che lavorano nella struttura. «Nell'hospice aziendale "Le Farfalle" operano con grandissima dedizione medici, infermieri e anche volontari di diverse associazioni del territorio come "Il Glicine" - ha aggiunto Quadrini - Tutti loro sostengono e confortano i pazienti, ma anche i familiari che attraversano una fase estremamente delicata della loro vita.

È un impegno straordinario, svolto sempre nel rispetto dell'autonomia e dell'autodeterminazione, garantendo la continuità e la qualità delle cure, riconoscendo la dinamicità dei bisogni con un approccio di integrazione tra medici, infermieri, fisioterapisti, OSS, musicoterapisti e associazioni di volontariato». Da qui il suo impegno: «Consapevoli dell'importanza di questa struttura, la nostra amministrazione comunale si adopererà al massimo per fare in modo che questa possa essere sempre un punto di riferimento. Ringrazio la Asl di Frosinone e il direttore del Distretto sanitario C, Mario Ventura, per la speciale giornata organizzata domenica», ha concluso il sindaco Quadrini.