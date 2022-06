Un maxi finanziamento per garantire l'informatizzazione dell'Ente. È quello che il Comune di Pontecorvo è riuscito a ottenere portando a casa un contributo complessivo che sfiora i 240.000 euro e che consentirà di mettere in atto una vera e propria rivoluzione digitale che interesserà il palazzo municipale della città fluviale. Due distinti progetti che sono stati presentati dal sindaco Anselmo Rotondo e dall'assessore delegato Michele Sirianni Notaro che consentiranno di dare una sferzata definitiva sui servizi digitali. Attività, questa, su cui l'esecutivo si era già impegnato portando a casa i primi risultati con l'attivazione di una serie di servizi già fruibili grazie al web. Ora con questi nuovi finanziamenti la situazione è destinata a migliorare nettamente.

Il primo finanziamento ottenuto ammonta a 83.044 euro, si tratta di fondi derivanti dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) che consentiranno l'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali. Grazie a questa iniziativa si consentirà il passaggio dei dati in possesso del Comune su apposito cloud, ciò significa più sicurezza nei dati e, nel contempo, maggiore accessibilità per i cittadini. Il secondo finanziamento, dal valore complessivo di 155.234 euro, riguarda la digitalizzazione dei servizi. Con questo progetto tutti i servizi del Comune saranno fruibili online.

Ogni richiesta, ogni domanda per i servizi individuali, potrà essere presentata direttamente online senza necessità di recarsi materialmente in sede. Basterà avere l'identità digitale e si potrà così accedere al servizio richiesto. «Sono estremamente soddisfatto per questi importanti risultati – ha affermato l'assessore al ramo Michele Sirianni Notaro – Grazie a questi finanziamenti andremo a creare una rivoluzione digitale che interesserà tutto l'Ente con il miglioramento e l'implementazione dei diversi servizi resi fruibili online per i cittadini. Inoltre lavoreremo anche sul sito web del Comune per renderlo più snello, semplice e smart.

È un obiettivo che ci eravamo fissati dall'inizio del mandato ed è qualcosa su cui sto lavorando sin dal mio insediamento. Tutto questo comporterà notevoli benefici per i cittadini e per l'Ente stesso. Ci tengo a ringraziare il sindaco Anselmo Rotondo per la fiducia che mi ha accordato e Franco Santoro che è il responsabile del settore informatico che ha lavorato a stretto contatto con me per questi progetti».