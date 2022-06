Domani, in occasione del 76º anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, in piazza della Libertà, si celebrerà la Festa della Repubblica alla presenza delle massime autorità religiose, militari e civili della provincia. Alle 10 è previsto lo schieramento del reparto di formazione del comando del presidio militare del 72º Stormo per la resa degli onori al prefetto della provincia di Frosinone, Ernesto Liguori, cui seguirà la deposizione di una corona al monumento dedicato a Nicola Ricciotti e la lettura del tradizionale messaggio del Capo dello Stato. Al termine della cerimonia, il prefetto consegnerà, nella sala "Purificato", dieci onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal presidente della Repubblica e sedici medaglie d'Onore concesse in favore dei cittadini della provincia di Frosinone "deportati e internati nel lager nazisti".

Le medaglie D'Onore andranno a: Pasquale Alonzo (Cassino, Mario Campioni (Frosinone), Roberto Campoli (Alatri), Sisto Ciangola (Alatri), Giacomo Fratarcangeli (Alatri), Raimondo Lavalle (Coreno Ausonio), Benedetto Malandrucco (Alatri), Ambrogio Moriconi (Alatri), Vincenzo Moscetta (Serrone), Pasquale Nafra (Ala tri), Arcangelo Notarmei (Alatri), Pompeo Perinelli (Acuto), Giuseppe Pica (Alatri), Nazzareno Romiti (Anagni), Alfredo Spaziani (Sgurgola), Giuseppe Vompi (Frosinone). Gli insigniti Omri saranno: l'imprenditore orafo Tonino Boccadamo (Grande Ufficiale), il funzionario della prefettura Maria Rosaria Mauro (Ufficiale), il presidente di Unindustria Frosinone Miriam Diurni (Cavaliere), il vice prefetto Stefania Galella (Cavaliere), il direttore dell'Accademia di Belle Arti Loredana Rea (Cavaliere), l'assistente capo della Polizia Alessia Moriconi (Cavaliere), il presidente dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo Amedeo Evangelista (Cavaliere), il tenente della Guardia di Finanza Daniele Lepore (Cavaliere), il socio dell'Associazione Arms Aeronautica Dario Vendittelli (Cavaliere) e il primo luogotenete dell'Esercito Marco Di Ruzza (Cavaliere).