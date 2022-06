Legambiente continua la sua battaglia contro il progetto di portare a Frosinone un aeroporto civile. Lo fa con un nuovo intervento, legando il problema inquinamento a quello dei voli e citando una pubblicazione scientifica. Va aggiunto, poi, che nel dibattito su un'eventuale altra destinazione dell'aeroporto militare, a seguito del ventilato trasferimento della scuola volo a Viterbo, il circolo il Cigno di Legambiente ha proposto il parco solare. E lo ha ribadito durante un convegno. Il che ha alimentato il dibattito con diverse prese di posizione, favorevoli e contrarie. Ora, la nuova presa di posizione a tutela dell'ambiente. Scrive il circolo il Cigno: «Come ormai sanno anche i sassi, la maggiore criticità di Frosinone in termini di inquinamento atmosferico è rappresentata dalle concentrazioni di polveri sottili.

Da inizio anno le giornate di superamento dei valori di Pm10 nella centralina di Frosinone Scalo sono state 30, nonostante l'elevata ventosità della stagione invernale 2021-22. Una fonte importante di particolato atmosferico, e fra queste di particelle ultrafini, le più pericolose per la salute umana, sono gli aeroporti, con il contributo più rilevante derivante dai decolli dei velivoli». Legambiente cita uno studio: «La rivista Atmospheric Environment ha pubblicato nel 2016 uno studio condotto dal Dep Lazio, dal prestigioso Karolinska Institutet di Stoccolma e da Ispra riguardante le concentrazioni di polveri sottili (Pnc) nelle vicinanze dell'aeroporto di Roma-Ciampino».

Legambiente cita le conclusioni del lavoro scientifico: «Abbiamo stimato - si legge nel documento - un aumento del Pnc di 5400 particelle/cm3/minuto durante i 15 minuti prima e dopo i decolli, con un picco di 19.000 particelle/cm3/minuto entro 5 minuti dopo i decolli. Le cifre corrispondenti per gli atterraggi erano rispettivamente di 1.300 e 1.000 particelle. Le stime di Pnc più elevate sono state ottenute quando il vento prevalente proveniva dalla direzione della pista e hanno portato a aumenti di Pnc stimati di 60.000 particelle/cm3/minuto entro 5 minuti dopo i decolli. Non sono state rilevate differenze principali rispetto allo scarico di diversi tipi di aeromobili. L'area circostante l'aeroporto di Ciampino è densamente abitata, sollevando preoccupazioni per i potenziali effetti negativi dell'esposizione a lungo e a breve termine al particolato ultrafine aeroportuale».

Legambiente argomenta così la propria presa di posizione: «Il rischio che si palesa per Frosinone nella malaugurata ipotesi che si realizzi lo scalo aeroportuale promosso da Aeroporto di Roma-Frosinone è dunque quello di un ulteriore aumento dell'inquinamento atmosferico, oltre agli altri impatti negativi. Sembra davvero incredibile che ci siano candidati a sindaco che in questa campagna elettorale sostengano questa possibilità. Vogliamo pensare che sia tutto uno scherzo!».