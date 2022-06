Uno scooterista minorenne di Castelforte è stato trasportato in un ospedale romano con un'eliambulanza, in seguito alle conseguenze riportate in un incidente avvenuto in località Castelluccio di Castelforte. Il giovane, che si trovava su una moto insieme ad un coetaneo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è scontrato con una Lancia Y.

L'impatto è stato violento e il giovane è stato soccorso dal personale del 118, che, dopo aver accertato le conseguenze del ferito, ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza, che nel tardo pomeriggio di martedì ha trasferito il centauro presso un nosocomio capitolino. Le sue condizioni sono serie, ma il giovane non corre pericolo di vita. Lievi ferite per l'altro giovane, medicato presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, mentre il conducente della Lancia è rimasto illeso.