Il martedì, rispetto al lunedì, si torna a un livello superiore di casi, ieri 211 con 432 negativizzati. Ma il trend in calo si conferma. Negli ultimi sette giorni i positivi sono 932, il minimo dell'ultimo periodo. In rialzo il numero dei ricoverati, salito a 25. Cresce pure il tasso di positività, mentre l'incidenza diminuisce ancora, per la prima volta sotto quota 200 dal 15 dicembre. Non si segnalano decessi.

La giornata

Dei 211 nuovi contagi 25 sono di Frosinone, che registra il maggior incremento quotidiano, 22 di Cassino e 21 di Ferentino. A seguire gli altri comuni: Sora 18, Alatri e Boville Ernica 11, Roccasecca 9, Ceccano 7, Paliano 6, Aquino, Ceprano, Isola del Liri, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia 5, Castro dei Volsci, Piglio, Torrice, Vallecorsa e Veroli 4, Arce, Arpino, Monte San Giovanni Campano, Ripi e San Giovanni Incarico 3, Anagni, Colfelice, Fumone ePosta Fibreno 2, Acquafondata, Acuto, Atina, Casalvieri, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Fiuggi, Patrica, Pico, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Vicalvi e Villa Latina 1.

L'andamento

Sono 236 i contagiati per iniziare la settimana (291 a martedì scorso) e 932 in sette giorni a 133,14 di media. Nel periodo precedente i casi erano 1.308 a 186,85 di media, per cui la contrazione è stata del 28,74%. A quattordici giorni (2.150 a 307,14 di media) la diminuzione è del 56,65%. Nel confronto con il periodo 4-10 maggio (2.546a 363,71 di media) la discesa è stata del 63,39%. E ancora, rispetto alla settimana a cavallo tra fine aprile e inizio maggio (3.470 a 495,71) la contrazione è del 73,14%. Maggio conclude la sua corsa al di sotto di quota 8.000, primo mese dell'anno. Le diagnosi sono state 7.730 a 249,35, quindi nettamente al di sotto dei 16.792 casi a 559,73 di media di aprile, ma soprattutto dei 24.749 a 798,35 di gennaio. Siamo su livelli più vicini a quelli di dicembre (6.230 a 200,96 di media). Ovviamente non confrontabile il dato con quello di maggio 2021 quando Omicron 2 non era ancora arrivata. Allora, infatti, i positivi furono appena 1.061 a una media giornaliera di 34,22. Maggio si chiude con 732 casi a Cassino contro i 1.251 di aprile, i 1.443 di marzo, i 1.168 di febbraio e i 1.718 di gennaio, Frosinone a 559 (1461, 2.084, 1.497 e 2.579), Ceccano a 481 (892, 1.085, 816 e 934), Alatri a 431 (1.214, 1.300, 1.050 e 1.553), Veroli a 393 (806, 877, 708 e 1.079), Ferentino a 379 (919, 980, 683 e 1.046), Anagni a 365 (694, 816, 746 e 1.018) e Sora a 326 (717, 938, 967 e 1.333) tra i comuni che hanno superato i 200 infettati.

Gli indicatori

Torna sotto quota 200 l'incidenza per 100.000 abitanti, a 195,39. Non era così bassa dal 15 dicembre con 176,94. Maggio era iniziato con un'incidenza a 698,95, mentre il 1° aprile era a 1.097,06. Si è trattato di una discesa lenta ma continua con inevitabili oscillazioni legate alla contingenza del momento. Negli ultimi sedici giorni, comunque, tale valore è aumentato una sola volta, mentre in un'altra circostanza è risultato invariato. Per il resto è sempre sceso. Il tasso di positività come ogni martedì rispetto al lunedì registra un rialzo, al 14,30% contro il 7,64%. Martedì scorso era al 13,19% e quello prima ancora al 14,80%.

I ricoverati e i guariti

Registra il massimo dell'ultima settimana il numero dei ricoverati, salito a 25 dai 22 dell'altro ieri, mentre il 25 maggio era di 19. Il mese, tuttavia, si era aperto con 64 ricoverati. I guariti crescono di altri 432 con maggio archiviato a 14.976. Non si registrano, infine, decessi. Dall'inizio del mese sono stati 26, mentre in tutto il 2022 sono finora 179.