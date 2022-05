Quattro le domande arrivate per l'assegnazione di chioschi e posteggi ambulanti a Prato di Campoli, perla somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti tipici da domani fino al 30 settembre. Pertanto due le aree assegnate per i chioschi e altrettante per il posteggio di ambulanti. Le buste sono state aperte nei giorni scorsi e dopo le dovute verifiche, gli uffici preposti hanno proceduto con l'assegnazione.

Per quanto riguarda i chioschi l'attività che vi può essere svolta è quella di somministrazione di panini e alimenti da grigliare (carne e verdure) senza possibilità di conservazione, con orario dalle 8 alle 22. I chioschi (le cui strutture sono già esistenti) hanno anche a disposizione un'area esterna di 50 metri quadrati, sul lato della strada, in cui poter sistemare gli arredi esterni senza opere murarie e nel rispetto del contesto paesaggistico.

Inoltre, tra gli obblighi a carico dei gestori dei chioschi ci sono l'installazione di un bagno accessibile anche ai diversamente abili, il mantenimento della pulizia e dell'ordine e, in particolare sono tenuti a raccogliere in appositi contenitori i rifiuti prodotti dai consumatori; inoltre debbono svuotare la fossa biologica a servizio dei consumatori con due interventi: a fine luglio e a fine settembre. Gli ambulanti, invece, potranno svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente sul proprio mezzo con l'obbligo di rimanere fermi nell'area individuata dall'amministrazione.

Anche per loro l'orario di vendita va dalle 8 alle 22.

I due chioschi avevano un prezzo a base d'asta di 3.500 euro ciascuno al rialzo, mentre i tre posti da ambulante partivano da mille euro ciascuno. L'avviso pubblico era stato redatto sulla base della delibera di Giunta. Per l'accesso al pianoro ciclomotori e motocicli pagheranno due euro; autovetture e motocarri 2,50 euro; autocarri 6 euro; autobus 11 euro. La tariffa si applica dalle 7 alle 19. La sosta temporanea con tenda, camper o roulotte costa 5 euro al giorno per i residenti e 7 per i non residenti. Per gli abbonamenti i cittadini residenti a Veroli o in uno dei Comuni confederati (Atina, Palestrina e Alfedena) pagheranno 10 euro, gli altri 25 euro.