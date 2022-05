Con le prime 43 adesioni, si è costituito il comitato per la pace "Frosinone contro la guerra". Nel corso della prima riunione del sodalizio è stato dato incarico di stilare un appello per la pace. L'obiettivo del comitato, che si oppone alla guerra in Ucraina, è «diffondere una cultura di pace».

Per dare più forza alle iniziative saranno anche presentati dei libri.

In programma c'è anche una manifestazione sotto le sedi istituzionali «per una pace giusta e un piano di contro-informazione». In provincia si punta a sensibilizzare l'opinione pubblica con la presenza di "gazebo della pace" in diversi centri ciociari. Il comitato che è contrario all'invio delle armi all'Ucraina è promosso da Oreste Della Posta, Biagio Cacciola e Luigi Vacana.