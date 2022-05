Fiuggi ha superato i diecimila abitanti e il prossimo consiglio comunale passerà da 13 unità, compreso il sindaco, a 16 più il primo cittadino. È uno dei dati che emerge dall'ultima rilevazione demografica dell'Istat. I residenti sono precisamente 10.119, dei quali 4.880 maschi (48,2%) e 5239 (51,8%) femmine. Quelli più numerosi per fascia di età sono compresi tra i 40 e i 44 anni (874), seguiti dalla fascia di età 50-54 anni (865). Le nascite, un po' come succede in tutta Italia, continuano a rappresentare un tema sul quale nei prossimi anni bisognerà confrontarsi, soprattutto con misure sociali a sostegno del redditi famigliari e comunque dei ceti medio bassi.

A Fiuggi i bambini compresi in età 0-4 anni sono 310 in totale (147 maschi e 163 femmine). Va poco meglio nella fascia 5-9 anni con un totale di 371 (180 maschi e 391 femmine). Un dato in crescente con l'aumentare dell'età, infatti quanti compresi tra i 15 e i 19 anni sono 461 e via via salendo per anzianità. Questo fotografa anche quanto è stato raccontato negli ultimi anni se parametrato alla crisi economica che sta interessando la città termale ormai da molti anni, dove soltanto in questo ultimi periodo si è tornati finalmente a ragionare in maniera concreta sulle politiche di sviluppo. Per tornare ai numeri fa piacere sapere che gli ultracentenari sono tre (un maschio e due femmine) e quanti in età da 90 a 100 anni sono 120, dei quali 32 maschi ed 88 femmine.

I cittadini stranieri più numerosi continuano ad essere i romeni (329 in totale dei quali 138 maschi e 191 femmine). Sino a pochi mesi fa erano seguiti dagli albanesi con 86 persone in totale, 49 maschi e 37 femmine, sono però stati superati dagli ucraini a causa della guerra: prima del conflitto erano 39 in totale, 7 maschi e 32 femmine, e oggi superano abbondantemente i 100. Tra quanti provenienti dai Paesi africani spicca il dato dei nigeriani, 70 in totale (52 maschi e 18 femmine) nella gran parte ospitati nei centri di accoglienza.