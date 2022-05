Una giornata storica. Con queste parole il sindaco Anselmo Rotondo ha commentato l'approvazione dell'atto d'indirizzo, da parte del consiglio comunale di Pontecorvo, per l'istituzione della fondazione del carnevale. Un provvedimento che è stato varato all'unanimità dell'assise civica e acconto con entusiasmo da molti cittadini.

L'assise

Quello di ieri mattina è stato un consiglio comunale fulmine. In circa quaranta minuti sono stati approvati tutti i punti inseriti all'ordine del giorno della seduta: il piano triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2022/2024, l'approvazione del programma biennale degli acquisti e dei servizi 2022/2023, il piano di valorizzazione e alienazione degli immobili 2022, il documento unico di programmazione 2022/2024. Approvato anche il bilancio di previsione 2022/2024 e la nomina dell'organo di revisione contabile. Inevitabile anche un passaggio sull'incidente che ha coinvolto lo scuolabus comunale la scorsa settimana, una piccola discussione a margine della seduta dove il sindaco ha voluto nuovamente stigmatizzare le molte politiche che sono sorte a seguito del sinistro.

La fondazione

Ma uno dei punti che si attendeva maggiormente riguardava la fondazione del carnevale di Pontecorvo. Un progetto che si discute da anni e che per molto tempo non si è mai concretizzato. Ieri mattina, su proposta del consigliere delegato Massimo Santamaria, è arrivato in consiglio comunale l'atto d'indirizzo con cui si avviano le procedure per la costituzione di questo importante organismo. Una proposta che è stata approvata all'unanimità dei presenti. «La fondazione è stato un punto che faceva parte dei programmi elettorali di tutte le liste che si sono presentate alle ultime elezioni amministrative – ha commentato il sindaco Rotondo a margine della seduta – È chiaro che accogliamo con favore l'approvazione all'unanimità di questo punto, ma siamo molto contenti che sia stato varato sotto la nostra amministrazione.

È un progetto sul quale abbiamo sempre creduto e che siamo riusciti a portare a compimento. Ringrazio il consigliere Santamaria che ha lavorato sin dal primo giorno per arrivare a questo risultato. Dopo un anno e mezzo di mandato lo portiamo a compimenti e ne sono orgoglioso. Ora ci saranno atti propedeutici da fare, ci saranno enti importanti che faranno parte di questa fondazione. Avremo molte possibilità». Infatti hanno già manifestato la propria intenzione di aderire alla fondazione le banche del territorio, la Provincia di Frosinone e il Parco Regionale dei Monti Aurunci oltre che la Regione Lazio: «Ringrazio - ha affermato il sindaco - gli uffici e tutta la maggioranza perché dal primo momento si è lavorato per arrivare a quella che, a tutti gli effetti, è per la città di Pontecorvo una giornata che è storica».

E intanto si continua a lavorare sul prossimo evento in clima "carnevale" che si svolgerà nel giorno di Ferragosto: «La manifestazione più importante di Pontecorvo – ha aggiunto Rotondo – quest'anno tornerà an che a Ferragosto con un evento notturno dedicato al carnevale dove vogliamo riproporre suoni, allegria e festa tipica di questo evento».

Santamaria entusiasta

Particolarmente felice per il risultato raggiunto il consigliere comunale delegato Massimo Santamaria che subito dopo l'approvazione ha affermato: «Emozionato e orgoglioso di essere stato il promotore di quest'atto amministrativo che definirei storico considerato che dopo tanti anni di proposte elettorali oggi inizia l'iter amministrativo che, spero, nel giro di pochissimi tempo possa condurre alla costituzione ufficiale della fondazione. Adesso si procederà con l'affidamento dell'incarico al notaio per predisposizione attivi amministrativi (atto costituzionale e statuto) dopodiché si procederà all'approvazione dell'atto amministrativo per l'avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni d'interesse dei potenziali soci fondatori».

Il consigliere annuncia che nei prossimi giorni «in compagnia del sindaco ci recheremo in Regione dall'assessore al turismo Valentina Corrado per consegnarle la delibera approvata in consiglio comunale per consentire alla Regione di predisporre gli atti amministrativi per l'ingresso della Regione Lazio come socio fondatore. Oggi si è celebrata una bellissima pagina della politica pontecorvese e per questo ringrazio tutti i consiglieri comunali che lo scorso 29 aprile sottoscrissero la proposta che nella seduta di ieri dell'assise ci ha dato la possibilità di approvare l'atto di indirizzo politico per la costituzione della fondazione».