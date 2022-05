«Più servizi, orari aggiuntivi, visite anche notturne per recuperare gli esami che il Covid ha ritardato e abbattere i tempi d'attesa per le nuove prenotazioni». Lo annuncia la Asl per abbattere le liste d'attesa alla luce anche dei ritardi legati all'emergenza pandemica. «La Asl di Frosinone, grazie all'accordo che ha stretto con professionisti interni e specialisti ambulatoriali - si legge in una nota - ha attivato ulteriori sedute per i servizi di cardiologia, angiologia, radiologia (ecografia, mammografia e tac con e senza mezzo di contrasto), otorinolaringoiatria, oculistica e pneumologia».

Questi i servizi aggiuntivi annunciati dalla Asl di Frosinone. Ambulatorio di viale Mazzini: visita angiologica ecocolordoppler tronchi sovra e sotto aortici tutti i giovedì (tranne il terzo del mese) dalle 15 alle 20. Presidio sanitario di Isola del Liri. Prima visita fisiatrica: primo martedì del mese 14-20, dal secondo in poi 14-18. Prima visita oculistica: il martedì dalle 8 alle 13. Ambulatorio otorino: visita ed esame audiometrico, lunedì 8-14 e mercoledì 13-15. «Per la prima volta vengono svolti esami anche in notturna - evidenzia l'azienda sanitaria - nella Casa della Salute di Pontecorvo, tutti i mercoledì del mese, sono eseguite Tac senza contrasto nel servizio di radiologia dalle 20 alle 24».

A questo servizio se ne aggiungono altri. Presidio sanitario territoriale di Cassino, in via De Bosis, ambulatorio 1 Cardiologia: visite ed elettrocardiogramma, il sabato, dalle ore 9 alle ore 18. Ambulatorio 2 Cardiologia: visite ed elettrocardiogramma, secondo e ultimo sabato del mese, dalle ore 11 alle ore 18. Casa della salute di Pontecorvo, invia Del Prete, ambulatorio Cardiologia: visite ed elettrocardiogramma, tutti i lunedì del mese, dalle ore 11 alle ore 13.30. Servizio di Radiologia: Tac senza mezzo di contrasto, tutti i mercoledì del mese dalle ore 20 alle ore 24; un sabato dalle ore 8 alle ore 14 (dedicato all'ecografie). La Asl di Frosinone prevede di implementare ulteriormente il progetto con altri specialisti di angiologia, otorinolaringoiatria, oculistica e pneumologia e l'apporto di strutture convenzionate.