Furto in un'abitazione nella zona Scalo. I ladri hanno messo a soqquadro tre appartamenti. In uno di questi hanno spostato un armadio e tagliato con il flex la cassaforte nascosta dietro. Il furto è stato messo a segno nella serata di domenica scorsa, intorno alle 21. In casa non c'era nessuno, gli ultimi a uscire erano stati i più giovani che intorno alle 20,30 erano andati a cena fuori. Approfittando dell'assenza dei proprietari i ladri si sono introdotti nell'abitazione forzando una finestra sita sul retro, dalla parte della ferrovia. Non essendo protetta da allarmi, né da altri sistemi di sicurezza, la palazzina è stata violata facilmente. I malviventi sono entrati in tutte le stanze hanno aperto cassetti, armadi, buttato all'aria tutto ciò che si sono trovati davanti e alla fine sono andati nella camera da letto di uno dei tre appartamenti. Hanno spostato l'armadio e trovato la cassaforte, quindi sono intervenuti con il flex e l'hanno aperta.

Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, con tranquillità hanno selezionato il contenuto e arraffato i preziosi. In un'ora circa hanno messo a segno il colpo e poi si sono dati alla fuga. Amara la sorpresa per i proprietari, che al rientro hanno trovato la casa letteralmente devastata. I ladri come un ciclone avevano distrutto tutto facendo non pochi danni, oltre a violare l'intimità dell'abitazione. Un furto sicuramente studiato, effettuato in assenza di persone, all'ora giusta e con l'obiettivo della cassaforte.

La banda era attrezzata e pronta a non accontentarsi dei valori trovati in giro, ma determinata a fare un bel bottino. Da tempo a Ceprano non si registravano furti, gli ultimi erano piuttosto furtarelli messi a segno velocemente, anche in presenza di persone nelle case. Quello di domenica scorsa, invece, è stato un colpo forse pianificato, un'esperienza terribile per i padroni di casa che di fronte alla devastazione non hanno potuto nulla se non presentare denuncia, contare i danni, cercando di eliminare i segni del raid terribile. Insomma, i cittadini devono sempre mantenere alta l'attenzione e segnalare ogni presenza sospetta alle forze dell'ordine.