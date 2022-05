La discesa dei contagi non si arresta. La settimana si apre con 25, il minimo dal 9 dicembre (13 casi). Scendono così l'incidenza per 100.000 abitanti e il tasso di positività. Stabili a 22 i ricoverati, mentre non si registrano decessi.

La giornata

Dei 25 nuovi contagiati, 5 sono di Frosinone, 3di Cassino,Ferentino e Sora, 2 di Aquino, 1 di Anagni, Arnara, Boville Ernica, Fumone, Paliano, Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo e Sgurgola.

L'andamento

Prosegue il trend sotto i mille casi per sette giorni.

Sono 979 a 139,85 di media. Una settimana fa erano 1.443 a 206,14 di media, la differenza è di meno 32,15%. Rispetto ai quattordici giorni precedenti (2.302 a 328,85 di media) la contrazione raggiunge il meno 57,47%. A maggio sono 7.519 i contagiati per una media di 250,63.

Mantenendo le medie attuali il mese è destinato a chiudersi sotto gli 8.000 casi per la prima volta dai 6.230 di dicembre 2021. Sempre a maggio, tra i comuni più grandi si hanno 710 casi a Cassino, 534a Frosinone,474 a Ceccano, 420 ad Alatri, 389 a Veroli, 363 ad Anagni, 358 a Ferentino, 308 a Sora, 167 a Paliano, 160 a Fiuggi, 156 a Monte San Giovanni Campano, 136 ad Arpino, 129 a Boville Ernica e 115 a Ceprano.

Gli indicatori

Negli ultimi quindici giorni l'incidenza per 100.000 abitanti una volta è salita e un'altra è rimasta invariata, per il resto è sempre diminuita, come successo anche ieri con 205,24. Si tratta di valori distanti nel tempo che non si avevano dai176,84 del 15dicembre, ultima volta sotto quota 200. All'inizio dell'anno, l'incidenza è arrivata a toccare una punta di 1.301,89 il 28 gennaio. Ciò vuol dire che, in quattro mesi, è diminuita dell'84,23%. Il tasso di positività segna un 7,64% molto vicino al 7,17% del 16 maggio, quota minima dell'ulti mo periodo. La scorsa settimana, peraltro, l'incidenza si era chiusa al 10,17%, nuovo primato da fine 2021 a oggi.

I ricoverati e i guariti

Restano stabili a 22 i ricoverati per Covid in provincia di Frosinone sono 3 in più rispetto al minimo di 19 di mercoledì scorso, ma anche 38 in meno in due settimane. Negli ultimi due mesi e mezzo, infatti, il dato era oscillato tra i 50 e i 60. I negativizzati di giornata sono 58 e, come ogni lunedì, rappresentano il minimo degli ultimi sette giorni. La precedente settimana si era chiusa comunque con meno guariti rispetto alle precedenti (2.161 contro 2.919 e 5.127).

I tamponi

Altro dato che il lunedì scende vorticosamente è quello dei tamponi eseguiti, 327, in linea con il valore di una settimana fa, 455. Resta, invece, anomalo il dato di 1.602 comunicato il 16 maggio. Nell'ultimo periodo i tamponi sono stati 9.532, in calo in confronto ai 12.056 della settimana prima.