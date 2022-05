È scontro aperto tra il sindaco Como e la minoranza consiliare del gruppo Amaseno 2013. Tanti gli argomenti discussi non in aula e motivo di accesi botta e risposta specialmente sui social. L'ultimo in ordine cronologico riguarda una frana apertasi lo scorso giovedì lungo via Celma, prontamente segnalata dal consigliere De Lellis che ha scritto al primo cittadino, all'ufficio tecnico e al comando della polizia municipale, perché si intervenisse immediatamente, almeno per mettere in sicurezza la strada.

«Dopo la nostra segnalazione – le parole di De Lellis sulla bacheca facebook - la ditta incaricata dal comune ha provveduto a transennare la strada. Per il momento il pericolo che qualcuno ci finisse dentro è scongiurato. Secondo noi non c'era bisogno di fare nessuna polemica ma è giusto che ognuno fa come vuole». Nessuna polemica controbatte il primo cittadino, il quale sottolinea come stiano per essere appaltati lavori per il dissesto idrogeologico che riguardano anche la zona di Vettia.

«La polemica la fai tu non io – replica Como – e, considerato che quel finanziamento di 950.000 euro per lavori che riguardano anche Vettia, che sono in fase di appalto, di cui sei a conoscenza, così come altri che siamo riusciti ad ottenere, sono fatti concreti, tangibili e documentati e non chiacchiere al vento. Quindi, con molta pacatezza e tranquillità, ti lascio volentieri le polemiche sterili che tu stai facendo su facebook, non io, con la speranza che tra qualche settimana, quando illustrerò in consiglio comunale (luogo deputato per la discussione ufficiale) il piano triennale delle opere pubbliche con importi, scadenze, tempistiche, ci sia da parte tua e di altri, una costruttiva discussione dei temi». «Tutto – dice l'altro consigliere d'opposizione Mario Colagiovanni - per una segnalazione fatta per la sicurezza dei cittadini».