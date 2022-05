Piromani in azione anche a Cervaro. Un fenomeno purtroppo ben noto a Cassino e nella sua periferia. E stando a quanto ricostruito dai residenti non si tratta di un episodio isolato. Ad andare a fuoco nel weekend è stata la zona verde di Foresta: complice il vento, la situazione è divenuta in pochissimo tempo a dir poco critica. I cittadini raccontano di episodi differenti e continui: in un caso l'incendio è divampato a ridosso di un frigorifero abbandonato in zona Polledrera, nelle scorse ore invece le fiamme hanno divorato gran parte della vegetazione in via Tre Ponti, nella zona dell'attraversamento dell'acquedotto campano, dove insiste la tubazione.

In pochi minuti con il vento la situazione è diventata molto difficile da riportare alla normalità. Alcuni giorni prima era stato incendiato anche un campetto di calcio privato: in quel caso per fortuna i proprietari sono riusciti a spegnere il fuoco prima che si propagasse per l'intera area. I cittadini sono preoccupati, soprattutto perché con le alte temperature la situazione potrebbe ben presto degenerare.

«Pensiamo possa trattarsi di una ragazzata. Ma non per questo meno grave di altre ipotesi. La situazione è seria e potrebbe degenerare: chi innesca i roghi senza pensarci due volte non si rende conto dei danni che causa e di quelli che potrebbe causare con l'estendersi degli stessi - ha affermato Andrea Ranaldi del comitato "Foresta in Comune" - Manteniamo sempre alta l'attenzione, con la speranza che gli autori del gesto prendano coscienza della gravità dei fatti». Massima l'allerta, con i residenti pronti a vigilare per evitare che possano registrarsi nuovi roghi.