Fumone si è aggiudicato il concorso "Paesi Sì" della trasmissione su Rai Uno "Italia Sì" condotta da Marco Liorni, in onda il sabato pomeriggio. «Una grande soddisfazione per il nostro Comune - ha detto il sindaco Matteo Campoli - e una bellissima festa che ha visto tante persone accorrere e per sostenere l'amico Stefano Petri che ha dato lustro a Fumone e all'intero territorio.

Lo ringraziamo, e grazie anche alla mia squadra di amministratori, alla Pro loco, al gruppo folk, alle attività commerciali del centro storico, al centro anziani, alla Polizia locale di Fumone e Trivigliano, alla protezione civile, alle donne che hanno cucinato le gustosissime frappe, che hanno collaborato in questa splendida giornata. Anche da queste occasioni passa la valorizzazione delle nostre bellezze. La Rai è stata una vetrina per il nostro borgo».