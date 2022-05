Nelle scorse settimane diverse le segnalazioni riguardo le fontanelle presenti nel cimitero di San Bartolomeo. Su uno dei disservizi è intervenuto il consigliere d'opposizione Renato De Sanctis.

«Circa tre settimane fa ebbi a che lamentarmi per la fuoriuscita di acqua calda da molte fontane del cimitero, che naturalmente era un effetto di alcuni lavori fatti a capocchia - ha evidenziato l'esponente di minoranza - Oggi, anche con un po' di sorpresa vedo che sono stati fatti dei lavori per mettere rimedio a quel problema. Conclusioni: quasi mai il sottoscritto reclama per demagogia o altri fini, bene ha fatto l'amministrazione a intervenire perché le grandi cose si costruiscono partendo dai piccoli progetti che fanno bene ai cittadini».

«Prendiamo tutti insieme buona nota dell'intervento e ora passiamo alla pulizia di questo luogo che più degli altri ha bisogno di decoro» ha concluso il consigliere De Sanctis.