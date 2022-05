La settimana si chiude come domenica scorsa con 125 contagiati, ma soprattutto sotto i mille, cosa che non succedeva dalla seconda di dicembre. Si registra un nuovo decesso, in crescita da 21 a 22 i ricoverati, mentre cala dal 12,14% all'11,09% il tasso di positività.

La giornata

Per il terzo giorno consecutivo, quarto degli ultimi cinque, è Cassino ad avere il maggior incremento giornaliero con 14. Al secondo posto Ferentino con 11 davanti a Frosinone e Sora con 9. Poi Isola del Liri 8, Alatri 7, Veroli 6, Anagni, Ceccano e Roccasecca 5, Piedimonte San Germano 4, Castro dei Volsci, Ceprano e Pastena 3, Arpino, Ceprano, Gallinaro, Patrica,Piglio, Pignataro Interamna e Ripi 2, Alvito, Aquino, Arce, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Fiuggi, Fontana Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pontecorvo, San Donato val di Comino, San Giorgio a Liri, Settefrati, Supino e Trevi nel Lazio 1.

Il decesso

La settimana va in archivio con due decessi, uno il primo giorno e l'altro l'ultimo, un uomo di 84 annidi Veroli. Situazione migliorata rispetto alla precedente settimana chiusa con 7 morti, mentre quella prima ancora ne aveva registrati 4. Dal 3 all'8 maggio le vittime erano state 11, quindi dal 25 aprile al 1° maggio si è avuto il massimo, con 17, da un anno a questa parte. Un dato nettamente più alto rispetto ai 4 decessi avuti dal 18 al 24 aprile e ai 6 tra l'11 e il 17 aprile, mentre sono stati 12 i morti tra il 4 e il 10 aprile. Maggio, per il momento, conta 26 vittime a causa del Covid.

L'andamento

I casi settimanali scendono finalmente sotto quota mille come non accadeva dalla seconda settimana di dicembre (6-12 con 771 contagiati a 110,14 di media). L'ultima settimana è andata in archivio con 987 positivi a 141 di media. Nella precedente i casi erano stati 1.525 a 305 di media, ragion per cui da allora la riduzione è del 35,27%. Rispetto alla settimana prima ancora (2.275 positivi a 325 di media) il calo è del 56,61%. Dal periodo 2-8 maggio (2.405 diagnosi a 343,57 di media) la riduzione è del 58,96%. Tra fine aprile e inizio maggio (3.032 a 433,14 di media) e ora la differenza è di meno 67,44%. Dal 18-24 aprile (3.350 e 478,57) la contrazione è del 70,53%. Dal picco (5.520 contagiati a 788,57 di media) tra il 14 e il 20 marzo la diminuzione è dell'82,19%. A maggio le infezioni sono state 7.494 a 258,41 di media, per ora meno della metà rispetto ad aprile conclusosi con 16.792 casi a una mediadi 559,73. Se non altro maggio è destinato a essere il primo mese del nuovo anno a non scollinare i 10.000 contagiati. A dicembre, comunque, i casi erano 6.230 a 200,96 di media. Dall'inizio dell'anno in Ciociaria sono 84.450 i contagiati, ovvero i due terzi dei positivi totali (127.201).

Gli indicatori

La settimana si conclude con un'incidenza per 100.000 abitanti stabile a 206,92 rispetto a sabato. È la prima volta che non diminuisce dopo dodici giorni. Tuttavia, rispetto a domenica scorsa (319,71) il calo c'è. Il 15 maggio era a 476,94, l'8 maggio a 504,19, il 1° maggio a 698,95, il 24 aprile a 702,31, il 17 aprile a 765,41, il 10 aprile a 925,79, il 3 aprile a 1.119,29. In pratica l'ultima volta che l'incidenza per 100.000 abitanti ha superato quota mille è stato il 7 aprile. Il tasso di positività registra un lieve ribasso, dal 12,14% all'11,09% che, tuttavia, non è sufficiente a riportare la media sotto la doppia cifra. La settimana è terminata alla media del 10,17% ed è comunque la migliore dal periodo 20-26 dicembre (9,98%).

I ricoverati e i guariti

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati per Covid che passano da 21 a 22. Prosegue l'andamento al minimo dopo il crollo tra il 20 maggio (59 ricoverati) e il 25 maggio (19). I guariti sono 278 sufficienti a valicare quota 2.000 settimanale (2.161), in diminuzione dai 2.919 di sette giorni fa.