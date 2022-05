Questa settimana è destinata a chiudersi sotto i 200 contagi medi giornalieri perla prima volta in cinque mesi. Prosegue, dunque, la discesa dei nuovi casi, meno di mille negli ultimi sette giorni, e, conseguentemente, dell'incidenza per 100.000 abitanti. Rispetto alle ultime 24 ore, invece, crescono tasso di positività e ricoverati.

La giornata

I nuovi casi sono 135 con 305 negativizzati, senza morti, e 1.112 tamponi effettuati. A Cassino il maggior incremento giornaliero con 16 positivi. Ascendere Ceccano 12, Frosinone 9, Isola del Liri 8, Anagni, Sora e Veroli 6, Monte San Giovanni Campano 5, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Pontecorvo e Roccasecca 4, Belmonte Castello, Casalvieri, Castrocielo, Cervaro e Ferentino 3, Alatri, aquino, Atina, San Giorgio a Liri, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli e Vico nel Lazio 2, Arce, Arpino, Casalattico, Castelliri, Esperia, Falvaterra, Fiuggi, Fontechiari, Gallinaro, Paliano, Patrica, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Pofi, Ripi, San Donato val di Comino, San Giovanni Incarico, Serrone, Settefrati, Torre Cajetani, Torrice, Villa Santo Stefano 1.

L'andamento

Sono 987 i contagiati negli ultimi sette giorni a una media quotidiana di 141. Rispetto al periodo precedente (1.599 a 228,42 di media) la discesa è stata del 38,27%. Nel confronto su due settimane (2.365 a 337,85 di media) la contrazione è del 58,26%. A tre settimane (2.418 a 345,42 di media) la diminuzione registrata è del 59,18%. Da lunedì i contagiati sono 862 a una media di 143,67 rispetto ai 1.525 a una media di 305 dell'intera settimana precedente. La presente settimana è, così, destinata a chiudersi sotto i 200 di media su valori ancora mai visti nel 2022. A maggio i casi registrati sono 7.369 a una media si 263,17. Anche in questo caso si tratta dei valori più bassi del 2022 che ancora non aveva visto un mese scendere sotto i 15.662 positivi di febbraio. A dicembre 2021, invece, i contagiati erano stati 6.230 a 200,96 di media.

Gli indicatori

Da dodici giorni ininterrottamente sta scendendo l'incidenza per 100.000 abitanti. Se l'altro ieri era a 213, ieri ha chiuso a 206,92 vicino al traguardo dei 200 su valori che non si hanno da metà dicembre. Sabato scorso l'incidenza era a 335,22, due sabati fa a 495,81 e tre settimane fa a 506,92. L'ultimo sabato oltre i mille è stato il 2 aprile a 1.151,15. Il tasso di positività, pur in un contesto migliorato rispetto al recente passato, fa un piccolo passo in avanti e raggiunge il 12,14%. Il giorno prima era al 6,378% e quello prima ancora al 9,40%. Con tre giorni su sei sotto la doppia cifra, la media di questa settimana è attestata appena sopra al 10,02% contro il 12,63% di quella prima e il 15,95% di quella precedente. Il tasso non scendeva una media intorno al 10% dal 9,98% tra il 20 e il 26 dicembre.

I ricoverati e i guariti

Crescono da 21 a 24 i ricoverati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, da quattro giorni a questa parte il dato oscilla tra 19 e 24 su livelli mai avuti nel 2022. Il 24 maggio, infatti, i ricoverati erano ancora 45, il 20 maggio 59, 16 maggio 60 e il primo del mese 64. I nuovi guariti sono 305 con il totale settimanale che sale a 1.883. La precedente settimana ne aveva avuti 2.919, quella prima ancora 5.127 (ma con un recupero di dati che ne aveva portati solo 1.984 l'11 maggio).