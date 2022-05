Festa di fine anno con un duplice saluto per gli alunni del plesso "Giuseppe Garibaldi" dell'istituto comprensivo di Isola del Liri. Ieri mattina, nel cortile della scuola, gli studenti e i loro insegnanti hanno dato vita a una bella adunata generale a conclusione dell'anno scolastico. Per i bambini è stata l'occasione per salutare i loro "colleghi" della classe quinta che hanno terminato il loro percorso di studi nella primaria e dal prossimo settembre frequenteranno la scuola media.

Non è stato questo, però, l'unico saluto della mattinata. Gli alunni e il corpo docente hanno ringraziato anche la maestra Daniela Del Signore che si accinge ad andare in pensione. Un grazie gigante alla maestra Daniela da parte dell'intero istituto e delle famiglie degli alunni per tutti gli anni dedicati al servizio della comunità scolastica. Di lei sono state evidenziate la grande professionalità e le sue straordinarie doti umane che hanno reso unico il suo percorso pluriennale nel plesso "Garibaldi". La sua carriera dedicata all'insegnamento è stata costellata da numerosi successi professionali. Tra gli altri, sono da sottolineare gli incantevoli spettacoli teatrali che hanno entusiasmato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di potervi partecipare.