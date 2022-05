Traffico bloccato ieri pomeriggio in via Francesco Baracca a Grunuovo di Santi Cosma e Damiano, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e una Golf. L'impatto è avvenuto nei pressi della sede della Banca di Credito Cooperativo, dove stava transitando un furgone il conducente, del luogo, stava consegnando del materiale.

Per cause in corso di accertamento il mezzo è entrato in collisione con una Golf, condotta da un giovane di Minturno. Le conseguenze non sono state gravi per i due conducenti, ma a risentirne è stato il traffico, rimasto bloccato per diverso tempo, con le auto in transito che sono state dirottate sulle vie parallele.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118, la Polizia Locale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.