È scomparso all'età di 88 anni il professor Mario Canciani, storico e ideatore del museo delle Battaglie di Pontecorvo. Personaggio molto conosciuto e amato nella comunità pontecorvese per il suo grande impegno nella promozione delle attività culturali. Molte le persone che lo hanno voluto ricordare alla notizia della sua scomparsa.

Messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo che ha affermato: «La notizia della scomparsa del professor Mario Canciani, ci addolora in quanto Pontecorvo perde lo storico per eccellenza. Una vita intera spesa per la sua grande passione, la ricerca della verità storica degli avvenimenti vissuti in prima persona durante la seconda guerra mondiale, con un impegno mai pago dei risultati raggiunti e pronto a guardare sempre avanti per scoprire nuovi verità. Lo ricordiamo con profonda stima aggiunge Anselmo Rotondo e tantissimo affetto per lo spessore umano, per le sue capacità professionali che ha sempre dimostrato, sia nel suo percorso lavorativo sia nella vita di tutti giorni e per tutto ciò che ha saputo dare a Pontecorvo anche come rappresentante delle istituzioni. Di questo e di molto altro gli saremo sempre grati. Esprimiamo il nostro cordoglio e vicinanza alla famiglia».

Molto toccante anche il ricordo del consigliere comunale di minoranza Angela Tribini che è stata alunna del professor Canciani: «Una lunga carriera, cultore, storico e ideatore del museo delle Battaglie della nostra città di Pontecorvo - ha aggiunto nel suo ricordo il consigliere di opposizione Angela Tribini -. Esprimo vicinanza alla famiglia, nella consapevolezza che perdiamo un concittadino che ha dato lustro alla nostra città, certa che la sua opera di ricerca storica resterà indelebile e preziosa per tutti noi.

Grazie professor Canciani per i suoi insegnamenti ricevuti e i valori trasmessi negli anni in cui sono stata sua alunna nella scuola media "Bernadotte", hai contribuito in modo pregevole all'arricchimento della mia cultura che conserverò sempre nel bagaglio della mia vita». I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 presso la basilica cattedrale di San Bartolomeo a Pontecorvo.