La discesa dei casi continua. Sono poco più di mille nell'ultima settimana. In calo l'incidenza, sulla soglia dei 200, e il tasso di positività, al 6,37% con 1126 nuovi casi positivi su 1.819 tamponi effettuati, stabili i ricoverati.

La giornata

Su 116 positivi, un solo centro ciociaro raggiunge la doppia cifra, Cassino con 10. A seguire Alatri e Ceccano a 9, Piglio a 7, Sora a 6, Aquino, Frosinonee Veroli a5, Paliano e Piedimonte San Germano a 4, Anagni, Boville Ernica, Ferentino, Ripi e Roccasecca 3, Ceprano, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pico, Pontecorvo, San Donato val di Comino, Vico nel lazio, Villa Santa Lucia e Villa santo Stefano a 2, Arce, Arnara, Atina, Broccostella, Campoli Appennino, Cervaro, Colfelice, Patrica, Pofi, San Giorgio a Liri, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati e Torre Cajetani a 1.

L'andamento

Negli ultimi sette giorni i nuovi casi di Covid in provincia di Frosinone sono 1.016 a una media di 145,14 ogni 24 ore. Nel periodo immediatamente precedente erano 1.757 a 251 di media. La diminuzione è del 47,04%. Dal 7 al 13 maggio erano ancora 2.357 (a 336,71). Da allora la contrazione è del 56,89%. A maggio i casi sono 7.234 a una media di 267,92. Sarà il primo mese dell'anno a finire sotto i 10.000 casi. Finora il massimo sono stati i 24.749 contagiati di gennaio e il minimo i 15.662 di febbraio.

Gli indicatori

Ormai punta verso il basso l'incidenza per 100.000 abitanti arrivata a 213. Giovedì era a 241,30, mentre una settimana fa era ancora a 368,34, il 13 maggio a 494,13 e il 6 maggio a 545,28. L'incidenza non era scesa così tanto dai 212,16 del 16 dicembre. Il tasso di positività scende dal 9,40% al 6,37% in 24 ore. Questa settimana la media è inferiore al 10, al 9,59%. Non accadeva dall'8,45% del periodo 13-19 dicembre.

I ricoverati e i guariti

Restano fermi a 21 i ricoverati per Covid. Si tratta praticamente del minimo dall'inizio dell'anno, dopo i 19 del 25 maggio. Peraltro, il mese era cominciato con 64 ricoverati. La discesa è iniziata dopo i 60 del 16 maggio, scesi a 49 il 21 maggio e a 36 martedì. I guariti sono altri 339 per un totale settimanale di 1.578. L'ultima settimana ne aveva avuti 2.919.

I decessi

Ieri non sono stati segnalati decessi per Covid. L'ultima vittima risale a lunedì e, pertanto, il morto di questa settimana è ancora uno contro i 7 della passata e i 4 di quella prima ancora.

La cabina di regia

In Italia scende l'incidenza settimanale: 261 ogni 100.000 abitanti (20-26 maggio) contro 375 (13-19 maggio). Lo rende noto la cabina di regia del consueto monitoraggio settimanale. «Nel periodo 4-17 maggio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86 (range 0,83–0,90), in diminuzione rispetto alla settimana precedente si legge L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente: Rt 0,83 (0,80-0,86) al 17 maggio contro Rt 0,84 (0,81-0,87) al 10 maggio. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 maggio) contro il 3,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 19 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 maggio) contro il 10,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 19 maggio)». E ancora: «La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è sostanzialmente stabile (13% contro 12% la scorsa settimana). Rimane stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44% contro 45%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (44% contro 43%).