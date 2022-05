Si sono svolti oggi pomeriggio in città nella chiesa di Santa Maria Assunta nel quartiere Scalo i funerali di Maria Teresa Capezzone, una donna del posto venuta a mancare all'età di 55 anni in seguito ad una grave malattia. Un lutto che ha colpito l'intera cittadinanza proprio per la prematura scomparsa di una persona molto conosciuta e ben voluta da tutti. Maria Teresa una donna discreta, solare, amante della famiglia e dai grandi valori.

Tutta Roccasecca ha voluto dare l'ultimo saluto alla compianta Teresa e stringersi attorno al marito Maurizio e ai giovani figli. Toccanti sono state le parole del parroco Monsignor Valente nel corso dell'omelia in suffragio della donna venuta a mancare prematuramente. All'uscita della bara dalla chiesa attraverso l'altoparlante sono state intonate le note di un commovente brano dei Negramaro. Momento che ha visto solcare le lacrime sui volti di tante persone, con ripetuti applausi per salutare la compianta e amata Maria Teresa.