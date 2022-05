Pannelli acustici fonoassorbenti in località Pescara: è arrivato l'atteso giorno del confronto. Oggi l'amministrazione comunale e i tecnici di Società Autostrade incontrano i cittadini. L'appuntamento è fissato alle 17.30 nella sala consiliare. Verrà illustrato il progetto previsto per la riduzione dell'inquinamento acustico generato dai mezzi in transito sull'autostrada che praticamente dista pochi metri dalle abitazioni.

Il progetto, come anticipato dall'assessore all'ambiente Elisa Guerriero, prevede l'innalzamento delle barriere integrate per una lunghezza superiore a quella attualmente esistente di circa trecento metri e con altezze massime di cinque metri. Il materiale utilizzato sarà diverso, fonoassorbente e non riflettente come quello dei pannelli installati in passato, chiaramente ferme restando le indicazioni ambientali nonché quelle relativa alla sicurezza.

All'incontro prenderanno parte i rappresentanti di Aspi e Società Autostrade nelle persone del direttore del VI Tronco di Cassino, nonché del responsabile della struttura di esercizio della medesima direzione, il progettista nonché il responsabile unico del procedimento e dell'intervento, oltre ai tecnici che si sono occupati del delicato problema non solo dal punto di vista acustico e ambientale, ma anche sul piano della sicurezza.

I cittadini attendono da tempo di conoscere il progetto, in particolare gli abitanti della località Pescara che vivono direttamente il problema. Vogliono essere informati sui dettagli dell'intervento previsto in funzione dell'efficacia delle barriere stesse, visto che le case sorgono anche a pochi metri dalle trafficatissime corsie autostradali. I residenti della zona solleveranno dubbi e perplessità, ma ogni ombra sarà fugata proprio dai tecnici della Società Autostrade che ci si aspetta sapranno argomentare la pianificazione prevista e soprattutto rassicurare gli abitanti della zona che temono per la loro salute.