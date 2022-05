Cambio in vista nel consiglio comunale di isola del Liri. Il consigliere di minoranza Diego Mancini si è dimesso dall'incarico. Questa mattina l'avvocato isolano, già candidato sindaco ed eletto nella lista "Un'altra Isola", ha rassegnato formalmente in municipio le sue dimissioni spiegando che la decisione è maturata per ragioni personali.

A subentrargli in assise sarà il primo dei non eletti della stessa lista. Si tratta di Tommaso Villa che alle ultime elezioni comunali ha ottenuto circa 240 voti di preferenza. Del gruppo d'opposizione di "Un'altra Isola" fanno parte anche i consiglieri Antonella Di Pucchio, Maria Debora Bovenga, Gianni Scala e Mauro Tomaselli.