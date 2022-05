Continua la discesa dei contagi, ieri 160 e meno 38% rispetto alla passata settimana. Precipita il numero dei ricoverati, da 36 a 19 in 24 ore, e raggiunge la quota minima dall'inizio del 2022. Il tasso di positività si attesta all'11,73%.

La giornata

Scendono da 258 a 160 i contagi giornalieri. Di questi 17 sono a Veroli, 15 a Cassino, 10 ad Alatri e Ferentino, 7 ad Anagni, Ceccano, Fiuggi, Piedimonte San Germano e Sora, 6 a Castro dei Volsci, 4 a Frosinone, 3 ad Arpino, Boville Ernica, Fumone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Piglio, Pofi, Pontecorvo, Roccasecca e San Giorgio a Liri, 2 ad Atina, Castrocielo, Ceprano e Pescosolido, 1 ad Aquino, Arnara, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Cervaro, Esperia, Gallinaro, Giuliano di Roma, Pastena, Patrica, Pico, Posta Fibreno, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Vallecorsa, Vicalvi, Viconel Lazio, Villa Latina, Villa Santo Stefano e Viticuso.

L'andamento

Questa prima parte di settimana porta con sè 451 nuovi positivi a una media di 150,33 ogni 24 ore. Allo stesso giorno della precedente erano 735 (245 di media) per una diminuzione del 38,63%. E ancora, negli ultimi sette giorni i casi sono 1.241 a 177,28 di media. Nel confronto con i sette giorni precedenti (2.004 a 286,28 di media) la contrazione è del 38,07%. A quattordici giorni (2.340 a 334,28) il calo è del 46,96%. A 28 giorni (3.298 e 471,14) la discesa segna un meno 62,37%. Rispetto all'ultimo picco settimanale (5.495 a 785 di media tra il 17 e il 23 marzo) la differenza è di meno 77,41%. A maggio in provincia di Frosinone i contagiati sono 6.958 a 278,32. Sarà dunque il quinto mese consecutivo a valicare quota settemila contagiati. Tuttavia, rispetto agli altri mesi del nuovo anno la media è la più bassa e la tendenza è ad avvicinarsi a quella di dicembre, archiviato a 200,96 con un totale di 6.230. A maggio 2021, invece, i casi totali erano stati 1.061 a 34,22 di media. Ma era una situazione diversa.

I decessi

Per il secondo giorno di fila non si hanno decessi legati al Covid. Nelle ultime due settimane è sempre successo almeno una volta. Da lunedì, finora, si ha un solo decesso contro i 3, sempre a mercoledì, della precedente, poi chiusa a 7 e i 2 di quella prima ancora, terminata a 4. Nell'ultimo anno, il periodo con più decessi è quello tra il 25 aprile e il 1° maggio con 17. Da inizio mese i morti sono 25.

Gli indicatori

Continua la discesa dell'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. Ieri era a 260,17, nono giorno consecutivo di ribasso. Da due, invece, siamo sotto quota 300. Non accadeva dal 23 e 24 dicembre, mentre il 22 dicembre con 254,72 è l'ultimo giorno con un valore inferiore all'attuale. Da inizio mese, iniziato a 698,95, tale valore è sceso venti volte. Anche il tasso di positività si mantiene al di sotto dei livelli del le scorse settimane. Ieri era all'11,73% dopo il 13,19% di martedì. La media settimanale è al 10,73%. L'ultima, invece, si era chiusa al 12,63% il minimo dal 12,54% del periodo 3-9 gennaio.

I guariti e i ricoverati

Risulta piuttosto marcata la diminuzione del numero dei ricoverati per Covid nei reparti ordinari. Ne sono rimasti 19 dai 36 del penultimo bollettino. Una discesa verticale, considerato che lunedì erano 45, il 20 maggio erano ancora 59 e il mese era cominciato con 64. Dall'inizio dell'anno non sono mai stati così pochi. I negativizzati di giornata sono 356, per la ventiseiesima volta consecutiva più dei nuovi casi. Da tre giorni a questa parte hanno vinto la battaglia contro il Covid in 940. In tutta la precedente settimana erano stati 2.919 contro i 5.127 di quella prima ancora.

I tamponi

Scendono da 1.955 a 1.363 i tamponi per un totale di 3.773 da lunedì. L'ultima settimana, peraltro, con 12.056 è stata quella con il numero più basso dell'ultimo periodo.