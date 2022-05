Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Collepardo. Il sindaco di Vico nel Lazio, Claudio Guerriero, mentre si trovava nell'area delle cascate di Capo Rio per un sopralluogo, è precipitato in una scarpata riportando numerose ferite. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e Guerriero è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Le sue condizioni sono ritenute gravi. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.