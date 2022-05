Il magazzino di Tm Logistica di via Paduni chiuderà entro il mese di ottobre. Lo hanno comunicato ufficialmente ai sindacati, ieri mattina, le committenti Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno. Nel centro di distribuzione, ad Anagni dal 2006, sono occupate duecento persone, già da qualche settimana al corrente del rischio che corrono di perdere il posto di lavoro. L'allarme, infatti, era scattato all'inizio del mese quando era apparso sul web un annuncio per affittare il magazzino di Anagni.

I sindacati erano già sul piede di guerra, ma da ieri è mobilitazione totale. «Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale - conferma Luca De Zolt, segretario provinciale di Filcams Cgil - che entro ottobre il magazzino chiuderà. Questo a seguito di una riorganizzazione in atto, si parla del trasferimento del lavoro a Terni. Quello che ci preoccupa particolarmente è che ad oggi non esiste un piano sociale per i lavoratori interessati».

Nel pomeriggio di ieri Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno tenuto un'assemblea nel corso della quale è stato deciso di avviare azioni di protesta per evitare che duecento famiglie rimangano senza sostegni. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci le prime iniziative contro lo smantellamento del magazzino di Tm Logistica, che sarebbe un ulteriore colpo ai livelli occupazionali della Ciociaria, già ampiamente preoccupanti. «Ovviamente - aggiunge il sindacalista De Zolt - attiveremo anche tutti i tavoli istituzionali affinché Coop si trovi di fronte alle sue responsabilità e per individuare una soluzione condivisa che tuteli l'o c c u p azione». Si apre, dunque, una nuova vertenza sindacale sul territorio, con l'obiettivo di non perdere i numerosi posti di lavoro in ballo.