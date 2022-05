Una giornata interamente dedicata alla prevenzione e nel corso della quale potranno essere effettuate diverse tipologie di screening. È quella organizzata per sabato prossimo dalla Asl di Frosinone in via Aldo Moro, a Ferentino, nel piazzale antistante il palazzetto dello sport con il "Truck della prevenzione", il camper che si muoverà lungo il territorio provinciale dando vita a una campagna di screening oncologico itinerante per la prevenzione dei tumori della mammella, cervice uterina e colon retto.

Possono accedere le donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano eseguito la mammografia nei 24 mesi precedenti.

Verranno effettuate un massimo di 35 mammografie. L'accesso è libero in ordine di arrivo. L'orario per queste prestazioni è dalle 9 alle 17.30 Verranno, inoltre, effettuate le prenotazioni per gli screening cervice uterina: Pap test alle donne tra i 25 e 29 anni, HPV test alle donne tra i 25 e i 64 anni. L'orario per il Pap test è dalle 9 alle 12.30.

Saranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto fecale, test di screening per i tumori del colon retto, alle donne e agli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni nella fascia oraria che va dalle 9 alle 17.30. «Una bella iniziativa della Asl – è il commento del sindaco Antonio Pompeo – che sottolinea ancora di più l'importanza della prevenzione e che porta la sanità dentro casa».